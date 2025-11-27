Paradiso: "La Prima squadra della Capitale non trova un Presidente pronto a comprarla?..."
Tommaso Paradiso ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Deejay riguardo un possibile nuovo acquirente del club biancoceleste
Tommaso Paradiso, grandissimo tifoso laziale, in occasione del lancio del suo disco Casa Paradiso, si é espresso ai microfoni di Radio Deejay riguardo un possibile nuovo acquirente della Lazio.
Il commento di Tommaso Paradiso a Radio Deejay
Chi comprerebbe la Lazio se Lotito dovesse lasciare? Io dico una cosa. Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, con tutto il rispetto, leggermente minori della Lazio. Si vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente pronto a comprarla?
