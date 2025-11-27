Paradiso: "La Prima squadra della Capitale non trova un Presidente pronto a comprarla?..."

Tommaso Paradiso, grandissimo tifoso laziale, in occasione del lancio del suo disco Casa Paradiso, si é espresso ai microfoni di Radio Deejay riguardo un possibile nuovo acquirente della Lazio.

Chi comprerebbe la Lazio se Lotito dovesse lasciare? Io dico una cosa. Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, con tutto il rispetto, leggermente minori della Lazio. Si vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente pronto a comprarla?