Lazio, Bonomi sul rapporto Sarri-Lotito: "Situazione insostenibile"

Continua in casa Lazio una stagione a dir poco travagliata. Tra pochi giorni allo stadio Olimpico di Roma arriverà il Sassuolo di Fabio Grosso con gli uomini di Maurizio Sarri che lottano contro ogni avversità. Dal pubblico assente per i risaputi motivi, ad un calciomercato che ha indebolito la rosa al dramma infortuni che sta decimando la squadra. A parlare del momento capitolino è stato un ex calciatore, Mauro Bonomi. Quest'ultimo è intervenuto a Radio Laziale toccando varie tematiche, su tutti il rapporto tra Sarri e Lotito, fatto di frecciate e pensieri spesso opposti.

Il presente dei biancocelesti e il rapporto Sarri-Lotito

È un’annata particolare, difficile, lo dimostra anche il rapporto tra Sarri e Lotito. È una situazione che toglie tranquillità e pressione ai giocatori, e questo non è un bene. Con l’Atalanta c’è stata una bella reazione dopo la prestazione pessima contro il Torino. Al ritorno in Coppa Italia mancano quaranta giorni, peccato. Le partite delle prossime settimane serviranno da rodaggio per alzare un trofeo che non sarebbe male, o quantomeno raggiungere la finale. C’è ancora qualcosa da giocarsi in questa stagione, che permette di dare un senso alle prossime gare e di non essere uno strazio per i tifosi.

Sarri e la squadra

Il più delle volte i giocatori si schierano dalla parte dell’allenatore. Non so se la squadra è compatta, c’è sempre chi storce il naso perché gioca meno, ecc. Sicuro in qualcuno questa situazione crea un alibi. Resta un obiettivo molto importante come la Coppa Italia, il gruppo non se lo farà sfuggire almeno dal punto di vista della prestazione. Un allenatore muore con le proprie idee, e Sarri è uno di quelli, va per la sua strada. Per i giocatori è un’occasione importante: c’è un trofeo in palio, non capita a tutti di vincerlo. Credo che giocheranno tutti su questa motivazione, al ritorno contro l’Atalanta si giocheranno molto. Nell’andata di mercoledì la Lazio ha giocato meglio, ma ci voleva poco rispetto alla gara contro il Torino. In campionato non credo che vedremo lo stesso mordente, i punti di distacco sulle altre sono tanti e l’obiettivo è un altro. La stagione è da dimenticare, ma aspettiamo che finisca perché potrebbe esserci una sorpresa. I tifosi comunque li capisco, hanno ragione.

Il pensiero su Maldini

Maldini secondo me è un segno che qualcosa può cambiare, per me è stato un acquisto importante in prospettiva. Spero che la Lazio vinca la Coppa Italia e che possa ripartire nel migliore dei modi per l’anno prossimo. È una società che non può fare un campionato anonimo come quest’anno, deve dare sostanza. Se fossi un giocatore della Lazio, spererei in un cambio di allenatore a fine stagione, ma solo per la situazione che si è creata con Sarri e Lotito, che è davvero insostenibile. Con un nuovo tecnico da calciatore potrei avere un nuovo stimolo.

Il futuro della panchina biancoceleste