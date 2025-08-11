Napoli, stadio Diego Armando Maradona: l'omaggio allo storico impianto

Un impianto colmo di storia e momenti di gioia e di dolore, è questo lo stadio Diego Armando Maradona per i tifosi del Napoli e più in generale per tutto il calcio italiano. Intitolato alla leggenda del calcio Maradona e ristrutturato nel 1990, dopo una prima inaugurazione nel 1959, lo stadio è sempre stato la casa del Napoli, tuttavia, a causa della mancata idoneità per ospitare le gare dei Campionati Europei di Calcio 2032 il futuro della Società azzurra potrebbe svolgersi in un altro luogo. Data l'importanza e la bellezza di questo storico impianto, la pagina Curve Spettacolari ha deciso di renderli omaggio sui social.

La foto per omaggiare il Maradona

Maradona - Facebook

Nella pagina successiva il comunicato del Napoli su un nuovo impianto