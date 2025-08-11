Il numero degli abbonati cresce ancora: il dato aggiornato

Nei momenti più duri esce il tifoso della Lazio, mai verità più autentica. Non è il primo caso a narrare questa storia ma a confermarlo nuovamente è il dato aggiornato degli abbonati in casa biancoceleste. I tifosi sono al fianco della squadra, pronti a sostenerla nonostante tutto e gli abbonamenti, costantemente in crescita, ne sono la prova. In vista della nuova stagione gli uomini con l'aquila sul petto potranno contare sul supporto del popolo laziale e ad oggi, si è raggiunta una quota leggermente superiore alle 27.600 tessere sottoscritte. Numeri importanti, quasi da record considerando che, dopo aver scavalcato l'annata 2022/23, è stato superato quello raggiunto nella stagione 2009/10 quando i tifosi abbonati furono 27334.

L'ipotesi futura sul numero di abbonati

L'ondata di amore e passione non si ferma qui. Il dato è destinato a crescere ancora, ma è certo che l'attuale campagna abbonamenti si colloca tra le migliori dell'era Lotito considerando che numeri migliori si sono registrati, in seguito a delle riaperture, solamente nel 2023/24 con 30333 abbonati, nell'annata 2024/25 si è toccata quota 29036 e nel 2004/05 si è arrivati a 28731 spettatori fissi.

Il primo match casalingo

Sarri ed i suoi ragazzi inaugureranno l'inizio della stagione nel match casalingo tra Lazio ed Hellas Verona. La prima volta che i fedeli abbonati si ritroveranno sugli spalti a sostenere la prima squadra della capitale