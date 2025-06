Lazio, rinnovo vicino per Vecino: fiducia a centrocampo

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Tweet, la Lazio si prepara a blindare Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, è vicino al rinnovo con il club biancoceleste. Il ritorno ufficiale di Maurizio Sarri in panchina ha dato nuovo slancio alla programmazione per la prossima stagione, e Vecino rientra pienamente nei piani tecnici del mister toscano.

Vecino - Fraioli

Numeri della stagione

Nell’ultima annata, Vecino ha disputato 20 presenze in Serie A, realizzando 2 gol e 3 assist, dimostrando affidabilità e duttilità in mediana. Un rendimento importante, soprattutto se considerato all’interno di un’annata complicata per i biancocelesti.

Il Tweet di Gianluca Di Marzio