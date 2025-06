Marco Baroni e quel dettaglio social che fa rumore

Nell’epoca in cui l’identità digitale conta quasi quanto quella reale, anche gli allenatori si affidano sempre di più ai social per esprimere pensieri, emozioni o lanciare segnali. Marco Baroni, ormai ex tecnico della Lazio, non ha fatto eccezione: nel corso della sua breve ma intensa esperienza sulla panchina biancoceleste, era solito pubblicare post al termine delle partite, instaurando un filo diretto con tifosi e ambiente.

Baroni - LazioPress

Il dettaglio che non passa inosservato

Eppure, nonostante sia ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, c’è un dettaglio che fa discutere: nel profilo social di Baroni compare ancora la Lazio come squadra associata alla sua bio. Un elemento apparentemente secondario, ma che in un’epoca di comunicazione digitale totale assume un significato curioso, se non emblematico.

Svista o nostalgia?

Che sia una dimenticanza o un gesto carico di significato, resta il fatto che i social, oggi, sono molto più di una vetrina. Raccontano ciò che non si dice nei comunicati stampa e in questo caso, ci lasciano con una domanda sospesa: Baroni non ha aggiornato il profilo per distrazione… o per affetto?