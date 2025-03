Come ogni domenica la Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il resoconto dei risultati delle sezioni giovanili impegnate durante questo weekend.

La domenica delle giovani aquile si conclude con due pareggi ed una sconfitta.

Lazio Under 18

L’Under 18 di Francesco Punzi pareggia la sfida casalinga contro il Cesena 0-0. Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ la Lazio mette in scena una prestazione maiuscola limitando la prima della classe e sfiorando addirittura la rete del vantaggio. Gol che non arriva, ma i biancocelesti si prendono un pareggio importante che gli permette di inanellare il quinto risultato utile consecutivo (di cui quattro vittorie) e difendere la zona playoff.

Lazio Under 17

I ragazzi di Gianluca Procopio si rialzano e lo fanno in grande stile pareggiando contro l’Empoli capolista. Lo scontro d’alta quota del campionato Under 17 tra la Lazio, quarta, ed i toscani, primi, termina 2 a 2. Al Salaria Sport Village, la Lazio va sotto di due gol, reti arrivate nel primo tempo e nei primi minuti della ripresa. I biancocelesti non ci stanno e prendono in mano le redini del match: alla mezz’ora accorciano le distanze con il rigore concretizzato da Polinari. Una manciata di minuti più tardi è Callarà a spedire la sfera in fondo al sacco per il pareggio. La Lazio continua a spingere il piede sull’acceleratore e sfiora la rete della vittoria, viene fermata da due legni e da un miracolo del portiere avversario. Al triplice fischio Lazio ed Empoli dividono la posta in palio. Le aquile classe 2008 di mister Procopio ritrovano il sorriso e difendono, con le unghie e con i denti, il quarto posto della classifica.

Lazio Under 16

All’Under 16 non basta la prestazione. La squadra di Simone Rughetti non riesce ad espugnare Firenze. La sfida del Viola Park tra Fiorentina e Lazio termina 1 a 0. Le aquile vengono condannate da un rigore, alquanto discutibile, concesso al 15’ del primo tempo e concretizzato da Nwagwu. I capitolini provano ad acciuffare il pari, ma i padroni di casa si chiudono in difesa e non si lasciano superare. Al fischio finale, tanta amarezza per i ragazzi di mister Rughetti che si fermano in casa della Fiorentina, quarta forza del campionato, mentre i biancocelesti scivolano in terza posizione.