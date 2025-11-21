Mercato Lazio, si pensa a un possibile scambio con il Torino

Mercato bloccato o libero? La Lazio aspetta il verdetto della commissione

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di mercato potrà fare la Lazio a gennaio. Il club è infatti in attesa della sentenza della nuova commissione che deve stabilire se i biancocelesti hanno rispettato il parametro dell’indice del costo del lavoro allargato, fermo all’80% (e destinato a scendere al 70% in estate). Se la società avrà rispettato i limiti, potrà operare liberamente; in caso contrario, sarà vincolata a un mercato a saldo zero. In ogni scenario, però, qualche cessione sarà inevitabile: servirà infatti liquidità per compensare l’assenza degli introiti UEFA presenti nell’ultima semestrale e garantire margini di manovra.

Sarri chiede rinforzi: idee Ilic, Insigne e Fagioli. Spunta uno scambio con il Torino

Maurizio Sarri avrà il veto sulle cessioni, ma ha bisogno di nuovi innesti per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. I nomi sul tavolo sono tre: Ivan Ilic, Lorenzo Insigne e Nicolò Fagioli, quest’ultimo accostato alla Lazio da Radio Laziale. Secondo Il Messaggero, la società sta valutando una mossa strategica per arrivare al centrocampista serbo: uno scambio con il Torino che prevederebbe il trasferimento di Tijjani Noslin alla corte di Baroni e l’arrivo di Ilic a Formello. Una soluzione che permetterebbe alla Lazio di evitare un investimento oneroso, recuperare parte della spesa per l’olandese — o addirittura generare una plusvalenza — e, allo stesso tempo, consegnare a Sarri il profilo ideale per potenziare il centrocampo.