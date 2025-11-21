Debutta la nuova aquila biancoceleste: attesa e polemiche per il ritorno del simbolo

l ritorno del simbolo: contro il Lecce debutta la nuova aquila

La sfida tra Lazio e Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, sarà il teatro del debutto della nuova aquila biancoceleste. Un momento simbolico per il club e per i tifosi, anche se non tutti saranno sugli spalti a causa della protesta annunciata nei giorni scorsi. A guidare il rapace ci sarà il nuovo falconiere, Giacomo Garruto, arrivato dopo alcune incomprensioni iniziali legate a vecchi post social e ora pronto a vivere questa esperienza nel ruolo più iconico del pre-partita laziale.

Il contest dei tifosi: “Flaminia” verso la vittoria sul nome storico “Olympia”

Nonostante la contestazione, i sostenitori biancocelesti hanno partecipato con entusiasmo al contest social lanciato dalla società per battezzare la nuova aquila. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome “Flaminia” è largamente in vantaggio nel sondaggio – oltre 18.000 preferenze – davanti allo storico “Olympia”, fermo a circa 10.000 voti. Il sondaggio si chiuderà oggi, ma il verdetto sembra ormai tracciato: la nuova mascotte della Lazio è pronta a iniziare il suo volo con un nome tutto nuovo.