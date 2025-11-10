Torino, due morti alle Nitto ATP Finals: tragedia all’Inalpi Arena e nel Fan Village

Doppia tragedia alla festa del tennis mondiale

La grande festa delle Nitto ATP Finals di Torino, inaugurate ieri tra entusiasmo e spettacolo, è stata sconvolta da due tragedie che hanno colpito l’area dell’Inalpi Arena.

Il primo dramma si è consumato nei pressi del Fan Village di piazza d’Armi, dove un uomo di 70 anni ha accusato un arresto cardiaco. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, tentando a lungo le manovre di rianimazione. Il settantenne è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette in codice rosso, ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Un secondo malore sugli spalti dell’Arena

Poche ore più tardi, un’altra tragedia ha colpito il pubblico dell’Inalpi Arena. Un uomo di 78 anni, presente tra gli spettatori, ha accusato un malore improvviso mentre assisteva agli incontri.

Un medico presente sugli spalti ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario giunto sul posto. Anche in questo caso, l’uomo è stato trasferito in codice rosso alle Molinette, ma nonostante tutti i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.