Nuova ripartenza da allenatore per Mancini: ecco dove
L'ex biancoceleste e ct della nazionale italiana, sembrerebbe poter tornare in panchina. Questa volta a volerlo è l'Al Sadd.
Roberto Mancini
Roberto Mancini potrebbe tornare a rivestire i panni di allenatore. Come riportato dal profilo Instagram Cronache_di_spogliatoio, l'ex biancoceleste sembrerebbe stare per accettare un'offerta proveniente dal Qatar.
Il retroscena e la squadra
Prima di accettare la proposta, Mancini avrebbe aspettato un possibile ritorno in Italia, con l'Atalanta. Ma dal momento in cui la società bergamasca preferirebbe Palladino, l'ex ct dell'Italia ha deciso di non voler più stare senza panchina.
L'ultima panchina di Mancini, infatti, risale al 2024, in Arabia Saudita e ora sta per accettare un'offerta proveniente dall'Al Sadd, club di calcio del Qatar.