Conferenza Stroppa: "Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come la Lazio. Gattuso?..."

Il mister Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Venezia-Lazio.

La conferenza stampa del mister Stroppa

Molta delusione e molto rammarico, posso dire di essere orgoglioso per la prestazione fatta e per l’impegno contro una Lazio che mi sembra sia ancor più protagonista in questo campionato per le qualità messe in campo. Il rigore per noi poteva cambiare la partita, il rigore per loro l’ha cambiato senza farci perdere equilibrio però. Prendiamo due gol e ci dispiace, Mandas è il migliore in campo stasera: cosa possiamo fare? Continueremo a lavorare così, sicuramente c’è da fare meglio” Adams? Va visto anche il lavoro che fa per la squadra, ha impensierito tutta la difesa della Lazio.

Su cosa lavorare con la squadra? Sul non far mollare la squadra. La squadra è dispiaciuta, ma ho risposte dai ragazzi che sono state anche messe in campo questa sera, anche a livello caratteriale. Non posso chiedere di più. Rigore? Non si sapeva chi doveva calciare, volevano farlo entrambi e ho voluto evitare che la cosa andasse oltre.

È la prima volta che abbiamo tre settimane di sosta. Dobbiamo rigenerare alcuni giocatori, anche per portare avanti certi discorsi nelle scelte. Ma non c’è nulla da togliere a quanto sta facendo la squadra. La strada è questa: concedere poco a una squadra così forte come la Lazio e creare opportunità e occasioni penso sia sinonimo di grande lavoro da parte dei calciatori.