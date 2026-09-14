Di Marzio: "Icardi-Lazio nuovi contatti. L'attaccante adesso potrebbe dire sì…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha ripreso i contatti con l'agente di Mauro Icardi.
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In estate la Lazio ci ha provato a più riprese per Icardi prima di virare su Pinamonti e lasciarsi un piccolo spazio per provare a chiudere l'operazione in un secondo momento.
Nuovi contatti per Icardi
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha ripreso i contatti con l'agente di Mauro Icardi. L'attaccante adesso potrebbe aprire al trasferimento se le cifre dell'affare quadrassero. Attesi, poi, nuovi contatti anche con Gattuso per capire se procedere nell'operazione oppure no.