Lazio, Sarri chiede Frattesi, l’Inter Rovella: ipotesi di scambio sempre più concreta

Tra due mesi ricomincerà il campionato e sarà necessario che la Lazio abbia terminato tutti i rinforzi occorrenti per l’organo attuale: San riconosce bene i paletti di mercato tra cui sarà costretto a muoversi (senza poter contare sugli entrati delle coppe e tenendo conto dell’indice di liquidità). Nonostante ciò, il tecnico non indietreggio di un passo per impostare la rosa in base al nuovo 4-3-3. Come ribadito domenica a Castiglione della Pescaia, c’è bisogno di un centrocampista che permetta al meglio di sfruttare questo modulo.

Rovella sacrificabile

Sarri non chiede di rivoluzionare una rosa che, senza l’Europa, secondo lui, ha nelle corde la possibilità di tornare entro i primi sei posti della classifica, ma non si potrà prescindere da qualche aggiustamento e la richiesta è proprio quella di un centrocampista. Il Comandante ha indicato i sacrifici che sarebbe disposto a fare per completare il suo organico e fra questi c’è Rovella: il numero sei è un profilo caldo in uscita, tant’è che l’Inter l’ho messo nel mirino informandosi a più riprese. Ad oggi, è proprio lui il prescelto per l’eventuale di ciano, la Lazio non farà sconti. Fabiani è stato chiaro, chi vuole aggiudicarsi Rovella deve pagare i 50 milioni di euro della clausola rescissoria.

Tutto su Frattesi

Nell’incontro dell’altro ieri, Sarri è tornato a premere sul profilo di Frattesi per rafforzare la vena realizzativa di un centrocampo che, nell’ultima Serie A, ha fatto meglio solo di Monza e Lecce. Il giocatore, eventualmente, andrebbe disciplinare tatticamente, ma la mezzala dell’Inter, in goal sette volte quest’anno, corrisponde all’identikit perfetto secondo il Comandante. Anche se dovesse essere proposto come contropartita più conguaglio per arrivare ai 50 milioni della clausola, il problema in quel caso sarebbe alzare il monte ingaggi passando dagli 1,7 milioni di Rovella ai 2,8 di Frattesi, opzione impossibile in questo momento.

