Intervento chirurgico per Alessio Romagnoli: le condizioni

Una notizia improvvisa in casa Lazio arriva in un certo senso dall'infermeria ma non riguarda condizioni fisiche legate al calcio. La società infatti, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che Alessio Romagnoli ha subito un intervento chirurgico di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda di Roma.

Il comunicato del club

https://www.sslazio.it/it/news/infermeria/le-condizioni-di-alexssio-romagnoli-9

Cos'è la tonsillectomia

La tonsillectomia è un intervento chirurgico che consiste nell'asportazione delle tonsille palatine. Viene eseguita, generalmente in anestesia generale, quando le tonsille causano problemi ripetuti e persistenti, come tonsilliti croniche, difficoltà respiratorie o problemi di deglutizione.

L'intervento viene eseguito in anestesia generale e può essere eseguito tramite diverse tecniche chirurgiche, come la dissezione con elettrocauterio o il laser. Il chirurgo può rimuovere completamente le tonsille (tonsillectomia completa) o rimuovere solo una parte (tonsillectomia parziale).