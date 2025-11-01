Il Genoa ha un nuovo Chief of Football: il comunicato ufficiale
Dopo la separazione con il DS Ottolini, il Genoa ha ufficializzato il suo nuovo Chief of Football
Dopo la separazione con il direttore sportivo Ottolini, il Genoa ha ufficializzato il suo nuovo Chief of Football: Diego Lopez. L'ex Monaco e Lens tra le altre inaugura così un nuovo capitolo per il club rossoblù che questa mattina ha visto anche la separazione dal suo allenatore Patrick Vieira con la squadra che è stata momentaneamente affidata a Domenico Criscito in attesa di capire quello che sarà il nuovo allenatore genoano: Vanoli, De Rossi e Gotti sono i favoriti.
Il comunicato del Genoa
Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens.
Dichiarano il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez
Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro.
Commenta il Chief of Football Diego Lopez
Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia. È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa.