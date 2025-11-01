Il Genoa ha un nuovo Chief of Football: il comunicato ufficiale

Dopo la separazione con il direttore sportivo Ottolini, il Genoa ha ufficializzato il suo nuovo Chief of Football: Diego Lopez. L'ex Monaco e Lens tra le altre inaugura così un nuovo capitolo per il club rossoblù che questa mattina ha visto anche la separazione dal suo allenatore Patrick Vieira con la squadra che è stata momentaneamente affidata a Domenico Criscito in attesa di capire quello che sarà il nuovo allenatore genoano: Vanoli, De Rossi e Gotti sono i favoriti.

