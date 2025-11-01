Napoli bloccato dal Como: al “Maradona” finisce 0-0

Gli azzurri restano in vetta ma sprecano l’occasione per allungare: Milinkovic-Savic salva tutto parando un rigore a Morata

Matteo Ischiboni /

Milinkovic-Savic decisivo, ma l’attacco non punge

Pareggio a reti bianche tra Napoli e Como al Maradona, con gli azzurri che non riescono ad andare oltre lo 0-0 nonostante il sostegno del proprio pubblico. Ancora una volta è stato Milinkovic-Savic a salvare la squadra di Antonio Conte, neutralizzando un rigore mal calciato da Morata e tenendo inviolata la porta partenopea.

Il Como, ordinato e aggressivo, ha messo in difficoltà il Napoli per larghi tratti del match, imponendo un ritmo intenso e concedendo pochi spazi ai padroni di casa, che non sono mai riusciti a trovare la giocata vincente.

Napoli sempre primo, ma la Roma può sorpassare


Con questo pareggio, il Napoli sale a 22 punti, mantenendo momentaneamente il primo posto in classifica, ma la Roma, distante appena una lunghezza, può operare il sorpasso nel prossimo turno contro il Milan.

Un’occasione sprecata per la squadra di Conte, che dovrà ritrovare efficacia in avanti per non vedere ridursi il margine sulle inseguitrici.

