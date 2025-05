La moviola di Calvarese: "Mano di Bisseck non da VAR e su Guida..."

Sta continuando a far discutere la direzione di gara in Inter-Lazio dell'arbitro Bisseck. Ieri l'Inter è rimasto in silenzio stampa per protestare contro le decisioni arbitrali della partita e i tifosi nerazzurri hanno puntato il dito anche contro l'AVAR di Inter-Lazio, Marco Guida, dopo le recenti dichiarazioni di non voler arbitrare il Napoli.

Attraverso un video sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha fatto chiarezza sugli episodi di Inter-Lazio e sulla scelta di Guida da parte dell'AIA.

Sul rigore assegnato sul finale di Inter-Lazio siamo davanti ad un episodio davvero difficile e al limite perché ci sono sia elementi di punibilità sia elementi di non punibilità e già per questo io credo che comunque non sia un episodio da VAR. È vero che se prendiamo il fermo immagine il braccio di Bisseck è vicino ai fianchi e questo protenderebbe per la non punibilità, però visto che siamo di fronte a un potenziale fallo di mano andiamo ad analizzare la dinamica e sembra che l'arto compia un movimento in direzione del pallone e questo extra-movimento è il motivo del richiamo del VAR Di Paolo. In questo campionato, però, episodi simili non sono stati richiamati al VAR come ad esempio Lecce-Inter.

Un altro tema secondo me di questi giorni è stata la designazione di Guida come AVAR, specialmente dopo le sue recenti dichiarazioni sul rifiuto di arbitrare il Napoli per questioni di tranquillità e incolumità. Ritengo che si sia trattata di una designazione un po' azzardata, infatti l'AIA avrebbe potuto scegliere al posto dell'arbitro di Torre Annunziata tantissimi altri ufficiali, parliamo di un lavoro di AVAR e lo dico esclusivamente per una questione di opportunità, ripeto solo opportunità Sono convinto infatti che di fronte ad un qualsiasi episodio dubbio lo avrebbero strumentalizzato da una parte e dall'altra.