Giudice Sportivo: squalifiche e ammende per Baroni e Inzaghi. Un giocatore del Lecce salta la Lazio

La partita tra Lazio e Inter è finita al centro della bufera per la gestione di Chiffi, cui viene contestato, dai tifosi interisti, il rigore concesso alla Lazio ed un mancato penalty per una presunta spinta di Rovella su Bisseck. Il finale di partita si è incendiato e a farne le spese sono stati i due allenatori, espulsi entrambi e costretti a vedersi gli ultimi minuti di partita fianco a fianco in tribuna.

Poco fa è arrivata la sentenza del giudice sportivo che ha emesso le sanzioni su quanto avvenuto durante Inter-Lazio e le altre gare di Serie A.

IPA

Le sanzioni all'Inter

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica

nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al 43° del secondo tempo,

uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale

Le sanzioni alla Lazio

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI

€ 5.000,00

BARONI Marco (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo

dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale,

provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Le sanzioni al Lecce