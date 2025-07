Lazio, annunciata la data ufficiale dell'approvazione del bilancio: comunicato e dettagli

La Società Lazio, come riportato da Calcio e Finanza, ha emesso un comunicato, in una nota per la Borsa, per annunciare che il bilancio al 30 giugno 2025 sarà approvato dopo metà settembre, ma non solo, il club biancoceleste ha diffuso anche il calendario degli eventi societari previsti nel corso dell’esercizio corrente dal 1° Luglio 2025 al 30 Giugno 2026.

Gli eventi societari e la data di approvazione del bilancio

la riunione del Consiglio di Gestione di approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2025 si terrà nel periodo compreso tra il 15 e il 22 Settembre 2025,

la riunione del Consiglio di Sorveglianza di approvazione del bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2024 si terrà nel periodo compreso tra il 1° e l’ 7 Ottobre 2025;

l’Assemblea annuale si terrà nel periodo compreso tra il 21 e il 28 Ottobre 2025;

la riunione del Consiglio di Gestione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 Dicembre 2025 si terrà nel periodo compreso tra il 1° e il 31 Marzo 2026.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Lotito sul bilancio in conferenza stampa