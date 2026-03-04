Zaccagni: "Tifosi? Rispettiamo la loro scelta. In qualche modo si fanno sentire"

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Mattia Zaccagni è intervenuto a Sportmediaset

Michelle De Angelis /
Zaccagni getty images via onefootball by marco rosi ss lazio
Zaccagni getty images via onefootball by marco rosi ss lazio

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Mattia Zaccagni è intervenuto a Sportmediaset.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Zaccagni a Sportmediaset 

Abbiamo fatto una bella gara stasera, niente da dire alla squadra. Dobbiamo migliorare in questo, abbiamo subito gol dopo averlo fatto. Non deve succedere. Ora ce la giochiamo a Bergamo.

L’assenza dei tifosi? In qualche modo ce la fanno sentire la loro vicinanza. Rispettiamo le loro decisioni e andiamo avanti  così. Non è facile averli lontani, ma è una loro scelta e dobbiamo rispettarla

Musah in conferenza: "Con questo grande risultato abbiamo un'opportunità…"