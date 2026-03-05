Carrarese-Catanzaro, i tifosi si rivoltano contro Rocchi: il video

Grave episodio durante il match di Serie B tra Carrarese e Catanzaro, infatti, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato protagonista di un'aggressione che evidenzia un clima di estrema tensione.

Carrarese-Catanzaro: l'episodio

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Rocchi sarebbe stato pesantemente contestato e aggredito, arrivando al gesto del lancio di banconote in faccia. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine: il designatore è stato infatti costretto a lasciare l'impianto sportivo scortato dalla Polizia per garantire la sua incolumità.

Il video riportato da Sportmediaset