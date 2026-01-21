Calciomercato Lazio, due acquisti non bastano a coprire le cessioni: il contrasto incassi-spese

Il 2 febbraio la finestra di mercato si chiuderà e i tifosi scopriranno la squadra definitiva che dovrà lottare fino al termine della stagione per tentare il complicato obiettivo di centrare la zona Europa, tuttavia, fino a questo momento i conti non tornano, infatti, il divario tra gli incassi derivanti dalle cessioni e le cifre spese per rafforzare la rosa e sostituire i titolari partiti è troppo alto.

Calciomercato Lazio: le cifre spese

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, fino ad ora, la dirigenza biancoceleste ha acquistato Petar Ratkov e Kenneth Taylor, precisamente dal Salisburgo per 13 milioni e dall'Ajax per circa 16,85 milioni, inoltre, dovrà riscattare a giugno Boulaye Dia (11,3 milioni) e saldare le rate di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella (circa 7 milioni complessivi su 14 restanti). Considerando le cifre versate per gli acquisti e quelle per i calciatori già presenti rosa, il totale ammonta a circa 48 milioni spesi.

Calciomercato Lazio: le cifre incassate

Come riportato sempre dal quotidiano, negli ultimi sei mesi nelle casse della Lazio sono entrati circa 76 milioni di euro, infatti, oltre alle cessioni di grandi nomi come Taty Castellanos e Matteo Guendouzi, partiti rispettivamente verso il West Ham per 29 milioni e Fenerbahce per 28, si devono considerare le cifre provenienti dai trasferimenti di Tchaouna, Fares, Kamenovic e Diego Gonzalez. Cifre impressionanti ma con una differenza tra entrate ed uscite di 28 milioni.