Lazio, rapporti inclinati tra mister e Società: la situazione

La smentita ad ogni dichiarazione del tecnico toscano da parte di Claudio Lotito e Angelo Fabiani, durante le conferenze di presentazione di Ratkov e Taylor, ha inclinato un rapporto già in forte bilico.

Lazio, tensioni tra Società e mister

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri è stanco ed ha terminato le forze per cominciare una guerra contro i due, ma non solo, Sarri ha capito che non riuscirebbe mai a cambiare il Presidente. Considerando la difficile situazione, l'unica cosa che rimane da fare al Comandante è attendere fino a giugno per poi lasciare la nave biancoceleste, come promesso ai tifosi.

Sarri-Lazio, dimissioni o esonero: la scelta

Come riportato sempre dal quotidiano, il mister Maurizio Sarri è convinto che la società voglia spingerlo a presentare le sue dimissioni, tuttavia, il Comandante ha firmato un patto con il popolo laziale e non gli abbandonerà fino al termine della stagione. Considerato ciò, se Lotito e Fabiani vogliono allontanare il tecnico dovranno esonerarlo, il che comporterebbe il pagamento dei restanti 12 milioni per il suo stipendio.