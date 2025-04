Atalanta-Lazio, scelto l'arbitro per la 31a giornata di Serie A: i precedenti con i due club

Dopo la terribile sconfitta contro il Bologna in trasferta, incontro terminato 5-0 per i rossoblu, e il pareggio in casa contro il Torino, il club biancoceleste è pronto a scendere nuovamente in campo e a lottare per tentare di vincere il match e, soprattutto, portarsi a casa i 3 punti necessari per riscalare la classifica di Serie A, dove al momento occupa la 6a posizione insieme alla Roma. Con la Juventus al 5° posto con 55 punti e il Bologna al 4° con 56, la Lazio può ancora sperare in una rimonta, tuttavia, la presenza della Fiorentina a solo un punto di distacco si fa sentire. L'incontro del 6 aprile alle ore 18:00 contro l'Atalanta rappresenta una grande occasione per il club guidato da Marco Baroni per tentare di riconquistare la sua posizione. In vista dei match della 31a giornata di Serie A, l'AIA ha rilasciato le designazioni arbitrali.

Atalanta-Lazio: i precedenti con il direttore di gara

Il 6 aprile si disputerà Atalanta-Lazio, incontro valido per il girone di ritorno, e sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova ad arbitrare il match, mentre gli assistenti saranno Scatragli e Bahri. Come IV uomo è stato scelto Marinelli, invece, al VAR ci sarà il duo Di Paolo-Abisso. L'arbitro ha già diretto molti incontri del club biancoceleste, precisamente 10, con un bilancio di 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, di cui l'ultima risale alla caduta per 0-6 contro i neroblu. Il bilancio tra il fischietto e la squadra di Italiano, invece, conta 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il direttore di gara, tra tutte le competizioni di questa stagione, ha già diretto 18 incontri ed estratto 70 cartellini, di cui 68 gialli e 2 rossi.

Nella pagina seguente le designazioni arbitrali complete