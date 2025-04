Dopo il pareggio nel match di andata, merito di una rete di Dele-Bashiru, il club biancoceleste si prepara ad affrontare nuovamente l'Atalanta, infatti, domenica 6 aprile alle ore 18:00 le aquile scenderanno in campo per disputare il match contro i bergamaschi, partita affidata al direttore di gara Chiffi. L'incontro è fondamentale per la squadra di Baroni, soprattutto dato che, dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna e il pareggio in Lazio-Torino, il club si trova in 6a posizione insieme alla Roma. Con la Juventus 5a con 55 punti, il Bologna 4° con 56 e la Fiorentina 8a ad un solo punto di distacco dalle aquile, la Lazio può ancora sperare di riscalare la classifica e riprendersi la sua posizione. I prossimi incontri non saranno facili per il club di Baroni, infatti, dopo l'Atalanta, i biancocelesti dovranno affrontare la Roma, il Genoa e il Parma nel mese di aprile, oltre al doppio incontro in Europa League contro il Bodoe-Glimt, mentre nel mese di maggio sono in programma i match contro Empoli, Juventus, Inter e Lecce, ultime partite della stagione 24-25. Al momento la rosa biancoceleste e il mister Marco Baroni si preparano a dare il meglio di sé contro l'Atalanta e , in merito alla partita, si è espresso l'ex difensore Massimo Piscedda ai microfoni di RadioLaziale.

Lazio - Depositphotos

Massimo Piscedda a RadioLaziale

Abbiamo battuto il Milan a Milano! Possiamo battere anche l’Atalanta. Gioca serena, dopo la sconfitta contro l’Inter i loro sogni scudetto sono evaporati, ma sarà comunque molto difficile, anche perché non abbiamo mai avuto buoni rapporti con i bergamaschi. L’Atalanta gioca a tutto campo, se riesci a superare la loro pressione hai le praterie, la Lazio può fare male.

Nella pagina seguente gli anni di Piscedda alla Lazio