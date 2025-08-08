Lotito blinda Rovella: il centrocampista è incedibile, ma niente rinnovo

Fabiani e Lotito hanno definitivamente alzato un muro per Nicolò Rovella. Con la scadenza della clausola rescissoria fissata al 31 luglio, il club biancoceleste può ora blindare il centrocampista milanese. Nessuna cessione in vista, né ora né in futuro: la Lazio intende puntare su uno dei mediani più promettenti d’Italia, già nel mirino dell’Inter e protagonista con la Nazionale dell’ex Ct Spalletti – in attesa di conferma da parte di Gattuso. Per lui, anche le offerte più allettanti verranno respinte.

Pericolo Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’Inter di Marotta non ha mai mosso passi concreti per Rovella. Il club nerazzurro ha sempre preferito puntare su Hakan Calhanoglu come regista titolare.

Aumento dell’ingaggio o rinnovo? La risposta della Lazio

La posizione della Lazio è chiara: Rovella è considerato incedibile, forte anche della volontà del giocatore di restare a Roma. Il club si sente al sicuro, anche in caso di offerte provenienti dalla Premier League, almeno fino al mercato di gennaio.

Un quadro positivo per società e giocatore, che restano ottimisti sul futuro comune. Tuttavia, c’è un nodo ancora da sciogliere: l’eventualità di un adeguamento dell’ingaggio o di un prolungamento contrattuale. Una tematica già affrontata con altri giocatori chiave come Guendouzi, Romagnoli e Gila.

Al momento, la Lazio non può garantire un aumento degli stipendi, anzi, sarebbe più intenzionata ad abbassarli o “spalmarli”, una scelta che chiaramente non verrebbe accolta positivamente dai giocatori e procuratori. Fabiani non intende avviare alcun tipo di contatto e vuole rinviare tutte le negoziazioni al 2026. Una decisione strategica per guadagnare tempo.