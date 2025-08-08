Lotito prepara la mossa a sorpresa per riaprire il mercato

Il mercato bloccato è una delle questioni che più tiene banco in questa sessione estiva in casa biancoceleste - bloccato dovuto ai tre famosi parametri (indicatore di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato). La Lazio è l'unico club di Serie A a non poter usufruire di questa finestra di calciomercato per potenziare la propria rosa in vista della prossima stagione. Un duro colpo per società, tifosi, e soprattutto tecnico.

La soluzione del patron per sbloccare il mercato

Dal canto suo, la società vuole garantire al Comandante la finestra di gennaio per sondare alcuni colpi, la finestra cosiddetta di “riparazione”, in cui il club capitolino sarà finalmente libero di acquistare nuovi innesti e parlare anche dei rinnovi. Ma stando alle informazioni raccolte da Il Messaggero la Lazio avrebbe ricorso ad un'altra possibilità per sbloccare il mercato: la fidejussione bancaria.

La mossa di Lotito

Lotito si sarebbe già attivato con alcuni istituti bancari per ottenere una fideiussione, uno strumento che permetterebbe di coprire la somma necessaria per superare i parametri imposti dalla Commissione di controllo. L’operazione avrebbe un valore stimato attorno ai 40 milioni di euro: una cifra che servirebbe a ristabilire il livello richiesto dell’indicatore legato al costo del lavoro allargato - unico parametro dei tre ancora valido dopo il 1° luglio -, attualmente inferiore agli standard richiesti per poter operare sul mercato.