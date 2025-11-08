Lazio | la situazione rinnovo di Gila: i neroazzurri pronti a gennaio
La situazione rinnovo di Gila sembra complicarsi e una squadra in particolare punta ad averlo tutto per sé: le ultime notizie.
E' ormai risaputo che la situazione rinnovo del contratto di Gila è molto complicata, ma ultimamente sembra star peggiorando.
Come riporta Sport Mediaset, infatti, alcune dichiarazioni del difensore biancoceleste stanno preoccupando tifosi e società.
Ecco cosa ha detto.
Le parole di Mario Gila
Il rinnovo è qualcosa su cui rifletterò con calma: il mio contratto scade nel 2027, quindi c’è ancora tempo per decidere. Ne parlerò con i miei agenti.
La situazione
Il rinnovo di contratto di Gila sembra essere ancora bloccato - come quello di altri compagni di squadra -. Questa situazione complica il rapporto tra le due parti: arrivato ad un anno dalla scadenza, il difensore centrale potrebbe iniziare a pensare ad alcune delle proposte avanzate da altre squadre e, soprattutto, a quella dell'Inter (prossima avversaria dei biancocelesti). Inoltre, se Gila dovesse essere ceduto, il Real Madrid si prenderebbe il 50% della vendita del calciatore.
E' per questi motivi che la società capitolina starebbe valutando la situazione nel miglior modo possibile.