Torna in campo "Un gol per la ricerca": la Lazio sostiene l'AIRC
Con la Serie A in campo, anche in questa giornata si sostiene la ricerca per trovare una cura per il cancro.
“Un gol per la ricerca”, storica campagna dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) che, da questa giornata, torna sui campi della Serie A e degli Azzurri.
La campagna serva a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della ricerca e delle donazioni in ambito medico.
Anche la Lazio sostiene questa iniziativa, parlandone anche sui propri canali social.
Le parole della società S.S. Lazio
📢 Un gol per la ricerca!⚽
Il cancro oggi fa meno paura, ma colpisce ogni giorno mille persone in Italia. La cura si chiama ricerca, come quella che Fondazione AIRC sostiene da 60 anni.
Restano ancora molte sfide aperte: per vincerle, serve il contributo di tutti.
Scendiamo in campo con i ricercatori
@AIRC_it
👉 Doniamo subito al 45521 o su http://airc.it
#UNGOLPERLARICERCA #AIRC