Onorevole Santori: "Stadio Flaminio? La Lazio non sta ancora facendo la sua parte"

L'Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere comunale di Roma Capitale, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la questione Lazio-stadio Flaminio e essere la nuova proposta di diritto di superficie mossa da Claudio Lotito.

L'Onorevole Fabrizio Santori a Radio Laziale

La questione stadio Flaminio

Ufficialmente non è ancora pervenuto nessun documento all’amministrazione. Il presidente Lotito ha dichiarato di voler recuperare lo stadio Flaminio, ma al momento ci sono solo rendering e intenzioni. Manca il progetto tecnico di fattibilità e il piano economico-finanziario che sono fondamentali per far partire la conferenza dei servizi.

La nuova proposta di diritto di superficie

La Lazio ha presentato una nuova proposta di diritto di superficie, inizialmente si parlava solo di concessione per 99 anni, facendo così la Lazio è come se fosse ripartita da zero. Con il diritto di superficie il terreno resta del comune ma tutto ció che viene costruito sopra è di proprietà del privato. L’amministrazione comunale deve fare il suo per velocizzare e per questo si era pensato di fare un bando per rendere il tutto più rapido. Per il momento si aspettando la Lazio che, però, non sta ancora facendo la sua parte.

La situazione degli stadi di Roma