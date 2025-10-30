Juventus, il ritorno di Martusciello: anche il mister è nello staff di Spalletti

Dopo aver collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in Serie A, aver pareggiato negli incontri con Borussia Dortmund e Villareal ed essere stata sconfitta dal Real Madrid in Champions League, la Società bianconera ha preso la decisione di esonerare il tecnico Igor Tudor e sostituirlo con Luciano Spalletti, che dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Juventus: il ritorno di Martusciello

Come riportato da Sky Sport, Giovanni Martusciello ritorna alla Juventus, infatti, dopo essere stato il vice del tecnico Maurizio Sarri nel 2019-2020 ed aver seguito la Lazio nelle stagioni 2021-2024, l'ex Salernitana accompagnerà il mister Luciano Spalletti in questa avventura nel club bianconero. Per quanto riguarda la firma dell'allenatore, invece, l'ex tecnico della Nazionale italiana verso le ore 10:40 è arrivato alla Continassa e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma, mentre l'annuncio è in programma tra stasera e domani mattina, giornata in cui dovrebbe esserci la presentazione del mister.

Il comunicato della Juventus sull'esonero di Igor Tudor