Muzzi: "La Lazio ha bisogno dei suoi tifosi. Problemi in attacco? È colpa dell'insieme"
Roberto Muzzi, ex attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il momento che si sta vivendo in casa Lazio
Roberto Muzzi, ex attaccante del club biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il momento che si sta vivendo in casa Lazio.
Le dichiarazioni di Roberto Muzzi a Radio Laziale
Le difficoltà della Lazio
Alla Lazio manca qualcosa davanti per fare gol. Ha trovato un super Cagliari che ha fatto una prestazione incredibile. In questa situazione bisogna fare i complimenti alla squadra. So che è un ambiente duro e non è facile giocare così. Quando si segna così poco è colpa dell'insieme, non solo dell'attaccante.
La protesta
La Lazio ha bisogno dei tifosi, soprattutto in casa e in trasferta, in questa situazione non si stanno aiutando i giocatori, ma è un passo fatto per esasperazione dovuta dalla società. Se i tifosi arrivano a questo punto significa che non ce le fanno più. Il problema oggi è che tutte le squadre in lotta per la Champions stanno crescendo e investendo. La Lazio resta sempre com'è.
Maldini
Maldini è un giovane forte. È normale che arrivare in quest'ambiente non lo aiuta. Secondo me può fare tutti i ruoli d'attacco perché è giovane e ha forza. L'impatto con Roma non è facile, poi con questo ambiente ancora meno.
Torino-Lazio
La Lazio avrà la semifinale di Coppa Italia, ma se non gioca a Torino con la testa giusta rischia. Sono due squadre che non stanno bene, ma lotteranno fino al 95'.