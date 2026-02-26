Cardone: "L’idea di Fabiani era di convocare una tavola rotonda dove includere anche i tifosi"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il 4 marzo, e la protesta dei tifosi.

In ottica scelte per la semifinale, Zaccagni sicuramente mercoledì al 100% non sarà, così come Gila; Basic non gioca dalla sfida contro al Juventus. Comunque ci saranno tutte e tre nella formazione titolare, anche se è difficile sapere quanti minuti hanno.

L’idea di Fabiani era quella di convocare una tavola rotonda dove includere anche i tifosi, si è parlato del 30 marzo ma mi è stata smentita questa data. C’è un po’ di confusione anche in questo. Noi abbiamo provato a consigliare l’ingresso in società di figure più empatiche. All’epoca Lotito prese Diaconale e Peruzzi. Serve chi sa relazionarsi con il tifoso ed il pubblico, e poi i risultati. Negli anni tanti hanno suggerito al presidente questo tipo di figure.