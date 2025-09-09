Corsi (Pres. Empoli): "Fazzini? Lui voleva la Lazio. Ecco perché saltò l'affare"

Nonostante il mercato sia chiuso ormai da qualche giorno, i retroscena - anche delle sessioni passate come in questo caso - stanno pian piano emergendo. Il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, nel corso di una lunga intervista a Radio FirenzeViola ha commentato anche un passato interesse della Lazio nei confronti di Jacopo Fazzini, centrocampista attualmente in forzo alla Fiorentina.

Fazzini voleva la Lazio

Nella passata sessione invernale i biancocelesti avevano messo nel mirino proprio il centrocampista classe 2003, rinforzo fortemente voluto per il reparto della mediana biancoceleste - era anche nella lista dei desideri di Sarri. Tuttavia, l'accordo economico tra i club non fu mai concretamente trovato e così la trattativa non andò più in porto.

Nonostante siano passati mesi, lo stesso patron toscano ha infatti rivelato un'indiscrezione scottante: Fazzini aveva le idee chiare e voleva vestire la maglia biancoceleste.

Fabrizio Corsi a Radio FirenzeViola