Lazio-Torino: Baroni si affida al centrocampo per sconfiggere il Toro

La sosta per la Nations League é terminata e il club biancoceleste, al momento in 7a posizione, é pronto a scendere in campo in Lazio-Torino, che si disputerà stasera alle ore 20:45, e tentare di riscalare la classifica di Serie A, con la speranza di sconfiggere il Toro e di far dimenticare ai tifosi l'incubo di Bologna. Il tecnico Marco Baroni farà affidamento al centrocampo per tentare di portarsi a casa i 3 punti, infatti, il duo Guendouzi-Rovella si é sempre rivelato una grande risorsa per la Lazio.

Lazio-Torino: l'arma a centrocampo

L'incontro tra i biancocelesti e il Toro sarà l'ultimo della 30a giornata di Serie A, la quale ha visto trionfare tutti i club, ad eccezione del Milan, inoltre, la vittoria della Fiorentina nel match contro l'Atalanta e dei giallorossi in Lecce-Roma hanno fatto scendere la Lazio in al 7° posto, a pari punti dei viola, e perdere la supremazia cittadina. La partita in programma stasera sarà un'occasione per il club di Baroni di riconquistare la sua posizione nella classifica di Serie A e di rompere la maledizione dell'Olimpico, infatti, nelle ultime 8 partite, il club, è riuscito a conquistare la vittoria soltanto nel match contro il Monza. Per tentare di sconfiggere l'avversario, i due tecnici faranno affidamento sul centrocampo, infatti, sia il duo Guendouzi-Rovella che la coppia Ricci-Casadei si sono rivelate delle risorse essenziali per le due squadre, inoltre, i quattro mediani si assomigliano per caratteristiche tecniche e temperamento, ma non solo, ad esclusione dell'ex Olympique Marsiglia, sono anche stati schierati da Spalletti per la Nations League.

Guendouzi-Rovella: i numeri dei due mediani biancocelesti

Matteo Guendouzi é entrato nella famiglia biancoceleste nella stagione 23/24 ed é già alla sua quarta rete nella squadra biancoceleste, infatti, ha segnato due gol contro il Torino, uno nel match contro l'Empoli ed un altro in Coppa Italia contro il Genoa. Nicolò Rovella è arrivato nella stagione 23:24 insieme al suo compagno Guendouzi, tuttavia, il numero 6 deve ancora trovare il suo primo gol con la maglia biancoceleste.