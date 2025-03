Atalanta, Brescianini in vista della Lazio: "Ora ci aspettano..."

Dopo la battuta d’arresto contro la Fiorentina, Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore ha analizzato la sconfitta subita al Franchi, soffermandosi sui punti critici della prestazione della squadra.

Guardando avanti, Brescianini ha sottolineato l’importanza dei prossimi impegni. Tra sette giorni, infatti, l’Atalanta affronterà la Lazio tra le mura amiche del Gewiss Stadium, un’occasione per rilanciarsi subito dopo il passo falso.

Concorrenza per la Champions? Come sempre dobbiamo crederci e mettere in campo ciò che ci chiede il mister. Così facendo abbiamo ottenuto grandissimi risultati contro chiunque, ora arriva il bello e avremo otto finali. Abbiamo fatto un'ottima stagione, non possiamo buttarla via. Ripetiamo sempre che abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo.