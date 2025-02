AMARCORD | Lazio-Monza 1-0, Luka Romero a fare la differenza

10 Novembre 2022, 14sima giornata di Seria A con la sfida tra Lazio e Monza nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Dopo tanti anni i brianzoli tornano nella massima serie guidati dall'operato del presidente Silvio Berlusconi.

Sulle rispettive panchine siedono Maurizio Sarri per i capitolini e Raffaele Palladino per il Monza. La Lazio soffre ma riesce a portare a casa i 3 punti grazie alla rete della giovane promessa del calcio Luka Romero, chiamato da Sarri in campo per cercare di sbloccare una partita che sembrava destinata allo 0-0.

Le formazioni e l'andamento del match

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (27′ Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio (60′ Cataldi), Vecino (60′ Basic); Cancellieri (46′ Romero), Felipe Anderson, Pedro (86′ Immobile).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Kamenovic, Luis Alberto, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (79′ Carboni), Donati (58′ Marlon), Caldirola; Ciurria, Machin (58′ Rovella), Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani (72′ Caprari), Pessina; Petagna (69′ Gytkjaer).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, Valoti, Birindelli, Ferrarini, Antov, Bondo, D’Alessandro, Vignato.

All.: Raffaele Palladino

Poche emozioni in questo match. Gli ospiti si chiudono creando il famoso catenaccio. Per gli uomini di Sarri di conseguenza poco spazio a disposizione, tanto possesso palla e poche occasioni gol nitide create. Al minuto 69 l'episodio svolta, tiro di Pedro che Di Gregorio respinge come può, in agguato arriva velocissimo Luka Romero che approfitta della respinta del portiere per siglare l'1-0.

La classifica della Lazio quel giorno

Una vittoria importante assolutamente importante per i biancocelesti. Quei 3 punti arrivati in modo rocambolesco significarono secondo posto in classifica, quella posizione che arrivò a fine anno e che certamente nessuno si aspettava di conquistare. Il gol segnato da Luka Romero portò i biancocelesti ad agganciare il Milan dando un segnale importante alle big del campionato ma anche a se stessi, una iniezione di autostima che portò la banda di Sarri a poter ambire e puntare alle posizioni alte.