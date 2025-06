Rambaudi: "Loftus-Cheek? A centrocampo può arricchire la qualità. Su Taty e Isaksen..."

La fase calciomercato estiva sta per cominciare e la Lazio, come il resto delle squadre, ha già cominciato a guardarsi intorno. Tra i vari nomi entrati nel mirino biancoceleste risalta quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan ed ex Chelsea, che aveva suscitato l'interesse del mister Maurizio Sarri sin dal primo anno del tecnico nelle aquile. Riguardo al calciomercato della Lazio si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Su Loftus-Cheek

Intanto conosce Sarri, poi può dare inserimenti senza palla che servono, ha fisicità. È un giocatore che nei tre di centrocampo può completare e arricchire la qualità.

Sui costi dei calciatori

Bisogna che l’allenatore si faccia rispettare. Si devono trovare i soldi, oltre alle idee, altrimenti non puoi fare calcio ad alti livelli. Non vorrei iniziare subito con qualcuno che sia scontento.

Sui giocatori da cedere per fare cassa

Serve unità di intenti tra allenatore e società. Basta che tutto ciò che accade sia avallato dal tecnico, non vorrei sentire discorsi fatti poi a mercato chiuso.

Su Zaccagni

Zaccagni può diventare il trequarti ma lui deve partire dall’esterno. La sua forza è che nei primi metri stacca gli avversari. Nel ruolo è uno dei migliori.

Su Taty e Isaksen