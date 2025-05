Rovella: "Innamorato della Lazio. Qui a vita". E su Baroni...

Nicolò Rovella non lascia spazio a dubbi e chiarisce subito la sua posizione. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il centrocampista ribadisce la sua determinazione a vincere con l’aquila sul petto, sottolineando di sentirsi già parte di una grande squadra.

Di seguito la sua intervista:

Reazione al cambio con la Juventus? Chiedo scusa a Baroni e a Vecino. Ero arrabbiato per il risultato ma anche con me stesso per la prestazione offerta fino a quel momento. Ero arrabbiato e non sono riuscito a contenermi. Quando esco è come se mi strappassero un pezzo di cuore.

Su Tudor



Non era voglia di rivincita le mie prestazioni in questa stagione parlano chiaro magari ha cambiato idea. Devo tanto a Sarri ma anche a mister Baroni. Dimostrerà di essere un grande tecnico, non so quali siano i rapporti tra la società e il tecnico però siamo soddisfatti del percorso fatto.

Sul Bodo







Rammarico perché siamo usciti con una squadra meno forte della nostra. Non vincere all’Olimpico è una cosa inspiegabile così come prendere i gol sempre nei primi minuti.

Sulla Champions

Il discorso è apertissimo, siamo tutti lì. Un club con questa storia deve andare minimo in Europa League, ma meritiamo la Champions. Ora servono sei punti obbligatori.

Sul modulo



Troppo offensivo? A inizio anno è stata la sorpresa adesso facciamo un po’ di fatica in più, soprattutto per la troppa stanchezza non riusciamo più a far gol.



Sul futuro



Futuro? Io sono innamorato della Lazio, qui c’è un progetto che cresce anno dopo anno e non voglio andare via. Ho un contratto di cinque anni e sono felicissimo qui. Voglio rimanere qui a vita. Premier? Non sono venuto per esplodere e andare poi a vincere in altri club”.

