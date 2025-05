Le Bihan: "Alla Lazio mi sento a casa. E sul futuro..."

Clarisse Le Bihan, trequartista francese della Lazio Women, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Recentemente eletta calciatrice del mese, arriva da una stagione di alto livello, impreziosita da 11 gol e 9 assist.

Non era facile la prima stagione in A. Avevamo due obiettivi: la salvezza, raggiunta; poi accendere la luce sulla Lazio Women, siamo riuscite anche in questo. Si può fare ancora meglio, per il prossimo anno vogliamo stare tra le 5 del campionato.