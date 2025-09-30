Ultim'ora: il Torino sembrerebbe star valutando l'esonero di Marco Baroni
Dopo un inizio stagione non come ci si aspettava, la società del Torino sembrerebbe star pensando di esonerare Baroni.
L'inizio stagione del Torino non è stato dei migliori. Con Baroni in panchina, infatti, la squadra dell'omonima città ha vinto solamente una volta: contro la Roma, per 1-0.
Il resto delle partite, invece, sono state caratterizzate da sconfitte e pareggi.
La situazione del Torino
Dopo la sconfitta di lunedì pomeriggio contro il Parma, il Torino si ritrova 15esimo in classifica, con soli 4 punti dopo ben 5 partite del campionato di Serie A.
L'inizio di stagione, quindi, non è stato accettato dai tifosi e la situazione non sembra migliorare. E' per questo motivo che, come riporta Matteo Moretto sul proprio profilo X, la società del Torino starebbe valutando l'esonero di Marco Baroni. Inoltre, sembrerebbe star già contattando un nuovo allenatore.