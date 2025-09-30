Ultim'ora: il Torino sembrerebbe star valutando l'esonero di Marco Baroni

L'inizio stagione del Torino non è stato dei migliori. Con Baroni in panchina, infatti, la squadra dell'omonima città ha vinto solamente una volta: contro la Roma, per 1-0.

Il resto delle partite, invece, sono state caratterizzate da sconfitte e pareggi.

Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via Onefootball

La situazione del Torino

Dopo la sconfitta di lunedì pomeriggio contro il Parma, il Torino si ritrova 15esimo in classifica, con soli 4 punti dopo ben 5 partite del campionato di Serie A.

L'inizio di stagione, quindi, non è stato accettato dai tifosi e la situazione non sembra migliorare. E' per questo motivo che, come riporta Matteo Moretto sul proprio profilo X, la società del Torino starebbe valutando l'esonero di Marco Baroni. Inoltre, sembrerebbe star già contattando un nuovo allenatore.

Il post social di Matteo Moretto