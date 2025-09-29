Genoa-Lazio: l'esultanza di Castellanos è per Emanuele

Ormai è un'usanza, per Castellanos, segnare ed esultare come chiesto da Emanuele, il bambino che è entrato con lui prima del calcio d'inizio.

L'esultanza

Come si può notare anche dai profili social del bambino, Emanuele chiede ad ogni giocatore che incontra di esultare in un modo speciale: mano destra sulla fronte e lingua di fuori.

Al 30' è arrivato il raddoppio della Lazio, firmato da Castellanos, il quale ha deciso cambiare esultanza e fare quella richiesta da Emanuele.

Il post sui social