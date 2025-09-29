Genoa-Lazio, l’arbitro Ayroldi da record con i cartellini: ecco perché

È in corso il match fra Lazio e Genoa con il biancocelesti in vantaggio di due goal grazie alle reti di Cancellieri e Castellanos: per adesso, la squadra di Sarri è protagonista di una buona prestazione, un’ottima ripartenza dopo le due brutte sconfitte contro Sassuolo e Roma.

Un cartellino giallo dopo soli 23 secondi

Come riportato da Gianpaolo Calvarese, nella sfida tra Genoa e Lazio, il direttore di gara Giovanni Ayroldi si è reso protagonista di un episodio curioso e da record: ha estratto il primo cartellino giallo dopo appena 23 secondi dal fischio d’inizio. A finire sul taccuino dell’arbitro è stato Johan Vásquez, difensore del Genoa, colpevole di aver interrotto irregolarmente una ripartenza dell’attaccante della Lazio Boulaye Dia. Una decisione che conferma la linea severa dell’arbitro di Molfetta, già noto per la sua fermezza nella gestione disciplinare delle partite. Nonostante la sorpresa generale per la tempistica dell’ammonizione, il gesto è stato tecnicamente corretto, punendo una chiara occasione di contropiede interrotta fallosamente.

La decisione

Questo episodio accende nuovamente il dibattito sull’uso del cartellino giallo nei primi istanti di gara: severità o eccesso di zelo? Quel che è certo è che Ayroldi non ha perso tempo, mostrando fin da subito di voler mantenere il controllo della partita con il pugno duro.