Champions League | I risultati delle italiane: tre punti per Inter e Atalanta

Quest'oggi si è dato il via alla seconda giornata di Champions League, in cui sono scese in campo due italiane: l'Atalanta, alle 18:45, contro la squadra belga, Club Bruges e l'Inter, alle 21, contro lo Slavia Praga.

Entrambe le squadre hanno conquistato i 3 punti: ecco come sono andate le due partite.

Photo by Timothy Rogers/Getty Images via Onefootball

Atalanta-Club Bruges

Dopo un inizio non dei migliori, dal 38' l'Atalanta è stata costretta a rincorrere il Bruges che, grazie alla rete di Tzolis, è rimasto in vantaggio di un gol fino al 73'. A quasi 20 minuti dalla fine, infatti, la squadra di Juric ha pareggiato su rigore, per poi passare in passaggio - e vincere la partita - con Pasalic, all'84'.

Inter-Slavia Praga

I neroazzurri hanno conquistato altri 3 punti in Champions, grazie ai gol di Lautaro (doppietta) e Dumfries nel primo tempo.

La differenza tecnica si è notata sin dai primi minuti, ma nonostante tutto la squadra ceca non si è tirata indietro, riuscendo ad arrivare diverse volte nell'area di rigore avversaria.

Le altre italiane in Champions

La magia della Champions League non è ancora finita. Domani scenderanno in campo le altre due italiane occupate in questa competizione: Juventus e Napoli, rispettivamente contro il Villareal e lo Sporting CP.