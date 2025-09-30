Champions League | I risultati delle italiane: tre punti per Inter e Atalanta
Si è appena concluso l'ultimo match serale di Champions, che ha visto la vittoria dell'Inter. Questo pomeriggio, invece, è stata l'Atalanta a conquistare i 3 punti.
Quest'oggi si è dato il via alla seconda giornata di Champions League, in cui sono scese in campo due italiane: l'Atalanta, alle 18:45, contro la squadra belga, Club Bruges e l'Inter, alle 21, contro lo Slavia Praga.
Entrambe le squadre hanno conquistato i 3 punti: ecco come sono andate le due partite.
Atalanta-Club Bruges
Dopo un inizio non dei migliori, dal 38' l'Atalanta è stata costretta a rincorrere il Bruges che, grazie alla rete di Tzolis, è rimasto in vantaggio di un gol fino al 73'. A quasi 20 minuti dalla fine, infatti, la squadra di Juric ha pareggiato su rigore, per poi passare in passaggio - e vincere la partita - con Pasalic, all'84'.
Inter-Slavia Praga
I neroazzurri hanno conquistato altri 3 punti in Champions, grazie ai gol di Lautaro (doppietta) e Dumfries nel primo tempo.
La differenza tecnica si è notata sin dai primi minuti, ma nonostante tutto la squadra ceca non si è tirata indietro, riuscendo ad arrivare diverse volte nell'area di rigore avversaria.
Le altre italiane in Champions
La magia della Champions League non è ancora finita. Domani scenderanno in campo le altre due italiane occupate in questa competizione: Juventus e Napoli, rispettivamente contro il Villareal e lo Sporting CP.