Lazio, continua la questione Sarri-arbitri: il confronto tra Lotito e Rocchi

Ieri mattina e si è tenuto l'incontro tra il gestore Claudio Lotito e il Direttore sportivo Angelo Fabiani, all'hotel Parco dei Principi, con gli arbitri della CAN, ad eccezione di Colombo, i vertici dell'AIA, i dirigenti di tutti i club di Serie A, il Presidente federale Gabriele Gravina, l'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo e il designatore Gianluca Rocchi. Durante la riunione sono stati affrontati vari temi, tra cui le parole pronunciate dal Comandante Maurizio Sarri in conferenza stampa post Inter-Lazio sul direttore di gara Manganiello e il conseguente comunicato della Società Lazio.

La posizione di Lotito e Fabiani

Come riportato dalle edizioni odierna della Gazzetta dello Sport, Caudio Lotito ha cercato di risolvere la situazione dicendo: “Sarri è toscano, gli piace fare battute”, ma non solo, il gestore ha porto anche le sue scuse al designatore Rocchi e, successivamente, il Presidente dell'AIA Carlo Zappi ha commentato: “Infastidito dalle parole di Sarri? Mi è piaciuta di più la nota del club”. Adesso finalmente la questione si è conclusa.

Nella pagina successiva il comunicato della Lazio e le parole del Comandante in conferenza stampa