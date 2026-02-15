Lazio-Juventus 0-0, le parole dei protagonisti dopo il match

Oggi è andata in scena la sfida del campionato Women tra Lazio e Juventus. Pareggio a reti bianche tra le due squadre con una classifica che vede le biancocelesti al quarto posto con 23 punti e le bianconere invece una posizione avanti (terzo posto) con ben 27 punti totalizzati. Oggi in campo si sono visti questi punti di differenza con la Juventus che ha condotto maggiormente il pallino del gioco rendendosi pericolosa in più occasioni. Le biancocelesti però non sono state a guardare, hanno creato e hanno sfiorato anche il gol in un paio di occasioni, con la punta di diamante dell'attacco, ovvero Piemonte. Di seguito le dichiarazioni di mister Grassadonia e Cafferata.

Le parole di Grassadonia

Abbiamo affrontato una grande squadra, basta vedere la qualità della loro rosa. La mia squadra è stata brava a soffrire, sopratutto nel secondo tempo dove abbiamo mostrato anche grande compattezza. Sapevamo che era una partita che non dovevamo perdere per tenere vivo il sogno Champions. Potevamo vincerla ma non sarebbe stato un risultato giusto ad essere sincero. Abbiamo un portiere molto forte, Durante è il miglior portiere italiano. Dobbiamo coltivare il sogno lavorando. Alla prossima con il Milan dobbiamo riscattarci e dobbiamo battagliare come fatto oggi.

Le dichiarazioni di Cafferata

Grande prova oggi, abbiamo tirato fuori un carattere che ci ha portato ad un'ottima prestazione. Potevamo anche vincerla ma siamo felici del risultato. Sul finale tanti ribaltamenti di fronte e poteva succedere di tutto.