Napoli-Roma 2-2, Gasp ci fa la bocca ma resta il taboo con le big

E' la sfida della domenica sera di questa 25sima giornata del campionato di serie A, Napoli-Roma quello che fino a qualche anno fa era denominato come derby del sud e che ricorda anche uno storico e forte gemellaggio. I partenopei scendono in campo per continuare a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno mentre i giallorossi hanno il desiderio di sfatare un taboo, quello di vincere contro una squadra importante di questo campionato. Il risultato finale è di parità dopo che la Roma va avanti per due volte ma si fa riprendere dal Napoli. Il sorriso probabilmente resterà sul volto dei tifosi nonostante la vittoria sfumata ed il motivo è tutto per lui, Malen. L'attaccante che continua a segnare e che è stato accostato dal popolo giallorosso a nomi come Van Basten o Ronaldo il fenomeno. Domani nella capitale risuoneranno le solite frasi folkloristiche nei vari luoghi pubblici del tipo: “MenoMalen” “MicaMalen” e via dicendo. Nonostante il taboo con le big che continua e mai è esistito per una squadra quarta in classifica, il tifoso romanista avrà comunque da gioire per qualcosa.

La partita

A partire forte nei primi minuti sono gli uomini di Antonio Conte, possesso palla e tentativi di bucare la difesa romanista. All'improvviso arriva il lampo degli ospiti e ci pensa il solito immarcabile, sopratutto per i tifosi giallorossi, Malen. L'olandese, infatti, si libera bene sull'assist di Zaragoza e batte Milinkovic Savic con un tiro di prima intenzione. I padroni di casa tornano ad impossessarsi del match, il pallino è il loro ma manca la concretezza davanti ad una difesa avversaria ben organizzata. Al 40simo arriva il pareggio, ci pensa un ex a realizzarlo, uno dei soliti ex però che non riescono a non esultare contro la Roma, ovvero Spinazzola: conclusione da fuori deviata da Pisilli e 1-1. Nella ripresa parte meglio il Napoli che crea una situazione pericolosa in particolare con un tiro parato da Svilar su Spinazzola. Le squadre si studiano e da un episodio improvviso arriva il vantaggio giallorosso: Wesley steso in area e rigore. Dagli undici metri Malen a siglare la sua doppietta personale. Il Napoli non si arrende e continua a spingere. Il pareggio del 2-2 arriva grazie ad Alisson Santos, guizzo con conclusione potente e precisa. Finisce così.

Le rispettive classifiche

Il Napoli vede allontanarsi la vetta con il pareggio di stasera. I punti per Conte ed i suoi sono 50 e la posizione in classifica è la terza. Amarezza per la mancata vittoria ma anche soddisfazione visto che a 6 minuti dal 90simo i partenopei stavano perdendo e questa sera sono stati in grado di riprenderla per ben due volte.

Continua il taboo vittorie con le big in casa giallorossa e questo dato è preoccupante. Stasera arriva un punto in casa del Napoli e non può certo ritenersi insoddisfatto Gasperini. I punti sono 47 e la posizione è la quarta in classifica.