La moviola di Pisa-Lazio: Massa in completa gestione

Termina 0-0 alla Cetilar Arena tra Pisa e Lazio. Gilardino e Sarri non si fanno male in una partita che regala alla squadra biancoceleste le emozioni principali nel primo tempo con l'occasione divorata da Isaksen ed il palo di Basic. Dal punto di vista arbitrale, Massa si limita a gestire semplicemente una partita che non si incanala mai in situazioni spigolose.

La moviola di Pisa-Lazio

La partita inizia con qualche minuto di ritardo complice un problema di comunicazione tra l'arbitro Massa ed il primo assistente, il fischio d'inizio pertanto avviene con 2 minuti di ritardo. Nei primi 45' di gioco Massa è in gestione costretto ad estrarre un solo cartellino ai danni di Denoon al 41' per un intervento in scivolata in ritardo su Zaccagni che gli era sgusciato via.

Nella ripresa la partita si fa più nervosa con Massa che fischia molti più falli rispetto ai primi 45'. Il primo giallo del secondo tempo viene comminato a Cuadrado per una trattenuta su Lazzari lanciato in contropiede. Al 75' è il turno di Guendouzi che frana su Akinsamiro, mentre chiude il computo delle sanzioni Pedro all'82'. Massa si limita a gestire una partita senza picchi.

Il voto all'arbitro Massa

Arbitro Massa - Via onefootball (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Voto: 6

Partita senza pericoli per il fischietto di gara, che si limita a gestire.