Ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità definitiva: Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juventus. Il tecnico toscano subentra in corsa all’esonerato Igor Tudor, in quella che si profila come una vera e propria rivoluzione in casa bianconera.

Juventus in cerca di identità

Da alcuni anni, alla Continassa, si fatica a mantenere una continuità tecnica e a dare stabilità a un progetto a lungo termine. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, la Juventus nella passata stagione aveva puntato sulla scommessa Thiago Motta, reduce dall’exploit con il Bologna, capace di portare i rossoblù tra le prime quattro in Serie A e di qualificarsi in Champions League.

Tuttavia, la scelta non ha prodotto i risultati sperati: le aspettative disattese, l’eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia e la netta sconfitta con la Fiorentina hanno convinto la dirigenza bianconera ad abbandonare la pista legata all’ex centrocampista italo-spagnolo.

Capitolo Tudor

A quel punto la panchina fu affidata a Igor Tudor, ex difensore e bandiera della Juventus, reduce da un’esperienza alla Lazio. Il croato ha accettato l’incarico con entusiasmo, riuscendo a conquistare la qualificazione in Champions League all’ultima giornata dello scorso campionato.

In estate, tuttavia, era evidente che la società avesse valutato diversi profili per la guida tecnica, ma alla fine aveva deciso di confermare Tudor, prolungandogli il contratto fino al 2027. I risultati di questa stagione, però, hanno nuovamente deluso le aspettative, spingendo la dirigenza juventina a cambiare ancora una volta rotta e a scegliere Luciano Spalletti.

Altro cambio di rotta per la Signora

Il tecnico toscano approda così sulla panchina bianconera portando con sé una lunga esperienza in Serie A, maturata sulle panchine di Roma, Inter e soprattutto Napoli, con cui ha vinto il terzo scudetto della storia partenopea. Negli ultimi mesi, Spalletti era rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza da commissario tecnico della Nazionale italiana e attendeva una nuova occasione per rimettersi in gioco. Ora la Juventus punta su un allenatore di grandissima esperienza, profondo conoscitore del calcio italiano e capace di dare nuova linfa a un ambiente che, negli ultimi anni, ha faticato a ritrovare la propria identità e continuità.

Il comunicato della Juventus